28/03/2022 KL. 11:45

Basaren i Odesa er kendt for en svindler, en skjult skat og en grovædende elefant, men nu også for sandheder om russerne

Basaren i Odesa har ry for at være stedet for sladder og nyheder i den historiske havneby, der frygtes at blive det næste store angrebsmål for Putins krigsmaskine. Det er heller ikke alt, som russerne her vil bryde sig om at høre.