Biden lover store leverancer af naturgas til EU

EU har efter Ruslands angreb på Ukraine fået travlt med at finde andre kilder, så man gradvist kan gøre sig fri af afhængigheden af russisk naturgas.

- I dag er vi blevet enige om en fælles plan, der sigter mod det mål, mens vi optrapper vores arbejde på at få en sikker og ren energifremtid, siger Biden.

- Dette initiativ fokuserer på to kerneemner. Det ene er at hjælpe Europa med at mindske dets afhængighed af russisk gas så hurtigt som muligt, og for det andet at reducere Europas behov for gas i det hele taget, påpeger han.