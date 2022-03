Biden vil mødes med polsk præsident nær grænsen til Ukraine

Joe Biden er i øjeblikket i Europa, hvor han blandt andet har deltaget i et EU-topmøde og et Nato-møde.

Det er til gengæld ikke første gang, at Rzeszow får fint besøg af en amerikansk toppolitiker.

Bidens udenrigsminister, Antony Blinken, slog nemlig et smut forbi den polske by for knap tre uger siden for at vise sin støtte til Natos østlige flanke, som tidligere var under sovjetisk kontrol, og som er bekymret for Ruslands ageren efter angrebet på Ukraine.

Tidspunktet for mødet med Andrzej Duda er endnu ukendt. Biden vil også hilse på de amerikanske soldater, som er udstationeret i Polen.