Russere hamstrer sovepiller og prævention

Det fremgår torsdag af salgstal, som analyseselskabet DSM Group har indsamlet for den russiske avis Vedomosti.

- Det skyldes frygt, siger Sergej Shuljak, generaldirektør ved DSM Group.

- Først var det frygt for, at alt ville blive dyrere. Derefter var det frygt for, at medicinen ikke ville være tilgængelig i et stykke tid. Det fik folk til at rykke. De samlede sig i køer foran apotekerne og købte det hele, siger han.

Mange udenlandske medicinalselskaber har meddelt, at de indstiller deres drift i Rusland på grund af russernes angreb på Ukraine.