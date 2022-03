Stormagter: Rusland må ikke kunne smyge sig uden om sanktioner

G7 siger torsdag desuden, at heller ikke Ruslands allierede slipper.

- Vi kommer ikke til at holde os tilbage i forhold til at holde præsident Putin, folkene bag og deres tilhængere ansvarlige for denne offensiv. Det indebærer Lukasjenkos regime i Hviderusland, lyder det.

Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, er allierede i kampen mod Ukraine og Vesten.