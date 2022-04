Mens store dele af verden har fordømt Ruslands ageren i Ukraine, har der været mere stille i et af de områder, der kan få kæmpestor betydning i en fremtid, hvor klimaet bliver varmere, og hvor det formentlig bliver muligt at sejle, bo og leve i områder, der hidtil har været dækket af is og sne: Arktis.

Hidtil har verdens lande været enige om ikke at lade klodens øvrige konflikter smitte af på situationen i Arktis. Lige nu er fremtiden ekstrem usikker, men meget tyder på, at det stadig er den mest udbredte holdning, også hos russerne, at forsøge at manøvrere uden om konflikter og ufred i Arktis.