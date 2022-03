Nato vil indsætte fire kampgrupper som afskrækkelse

Det oplyser generalsekretær Jens Stoltenberg, som torsdag i øvrigt har fået forlænget sin stilling med et år på grund af den usikre situation.

- Vi forbliver forenede og beslutsomme i vores vilje til at modsætte os Ruslands aggression, hjælpe Ukraines regering og folk samt at forsvare sikkerheden, siger Stoltenberg på et pressemøde.

Nato vil fortsat ikke sende soldater eller fly til at sikre en flyveforbudszone over Ukraine. Det skyldes et ønske om, at krigen ikke eskalerer yderligere.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, talte torsdag til alliancens medlemmer. Det skete via en videoforbindelse.