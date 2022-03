Nato vil indsætte fire kampgrupper i Østeuropa som afskrækkelse

Det oplyser generalsekretær Jens Stoltenberg, som torsdag i øvrigt har fået forlænget sin stilling med et år på grund af den usikre situation.

- Vi forbliver forenede og beslutsomme i vores vilje til at modsætte os Ruslands aggression, hjælpe Ukraines regering og folk samt at forsvare sikkerheden, siger Stoltenberg på et pressemøde.

Danmark er åben for at bidrage yderligere i det østlige Europa. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et kort pressemøde.

- Vi er enige i Nato om at styrke vores østlige flanke. Det er vi positivt indstillet over for fra dansk side. Kommer der en direkte forespørgsel fra Nato om yderligere dansk engagement, vil vi se positivt på det, siger hun.