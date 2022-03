Vi kender efterhånden hans foretrukne påklædning, de røde tråde i hans talestrøm og hans evne til at give os dårlig samvittighed over ikke at hjælpe nok.

Iført militærgrøn trøje og med daggamle skægstubbe, direkte med på et videolink fra det krigsramte Kyiv, har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, de seneste uger været på virtuel rundtur til parlamenter verden over for at sige tak for opbakningen i krigen mod Rusland – og bønfalde om yderligere assistance.