Den 24. februar 2022 har skrevet sig ind i historiebøgerne. Her gik russiske styrker til angreb på Ukraine, og siden har der været krig i Europa.

Meget er sket siden, og det kan være svært at danne sig et overblik i de mange informationer, der hele tiden strømmer ud.

Her forsøger Jyllands-Posten at give dig et overblik over status på 4 vigtige aspekter af krigens gang - og hvor tæt vi er på fred.