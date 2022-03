Stoltenberg: Brug af kemiske våben vil få alvorlige konsekvenser

Hvis Putin bruger kemiske våben vil det kunne resultere i, at rester fra våbnene blæser ind over Nato-territorium. Dermed vil Nato-landene blive tvunget til at tage stilling til, om det udgør et angreb på Nato-territorium.

- Jeg vil ikke spekulere, men blot sige, at Nato er klar til at modstå angreb på vores territorium, siger Jens Stoltenberg.

Hvis Nato-landene ikke reagere på brug af kemiske våben, risikerer det at sende et signal om, at Putin reelt kan gøre, hvad han vil i Ukraine uden at blive mødt af et militært modsvar fra Vesten.

Stoltenberg forventer, at lederne på mødet vil være enige om at accelerere brugen af penge på forsvar. Lande som Danmark og Tyskland har allerede meldt ud, at man vil bruge flere penge på forsvaret for at nå op på to procent af bruttonationalproduktet, som er Nato-målsætningen.