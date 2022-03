24/03/2022 KL. 06:37

For abonnenter

Overblik: 5 ting, der er sket i Ukraine, mens du sov

Volodymyr Zelenskyj kommer med en advarsel forud for topmøder i EU og Nato, mens russiske styrker tilsyneladende er presset omkring Kyiv. Få et overblik over nattens udvikling her.