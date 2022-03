Rusland udviser amerikanske diplomater som modsvar

Tidligere onsdag meddelte Polen, at 45 russiske diplomater bliver udvist for spionage. De beskyldes for at have fungeret som spioner, og nogle anklages for at være officerer i den russiske efterretningstjeneste.

Beskyldningerne blev afvist af Ruslands ambassadør i Polen. Ifølge ambassadøren Sergej Andrejev indebærer udvisningerne, at ambassaden mister tre fjerdedele af sit personale.