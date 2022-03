USA slår fast: Rusland begår krigsforbrydelser i Ukraine

- Mange af de steder, som Ruslands styrker har ramt, har været tydeligt identificerbare som i brug af civile, siger Blinken.

Rusland har gentagne gange afvist at gå bevidst efter civile mål.

Blinken siger videre, at USA fortsat vil overvåge meldinger om krigsforbrydelser. Desuden vil USA dele sin viden med ”allierede, partnere, internationale institutioner og organisationer”.

USA’s præsident, Joe Biden, kaldte i sidste uge Ruslands præsident, Vladimir Putin, for en krigsforbryder. Det gjorde han i et svar på et spørgsmål fra en journalist.

I kølvandet på den udtalelse har Rusland truet med at kappe forbindelsen til USA. USA’s ambassadør i Rusland, John Sullivan, har været til møde i det russiske udenrigsministerium i Moskva ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.