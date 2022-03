Faderen var diplomat, og familien flygtede til London.

Senere i livet fik hun at vide, at familien var jødisk. Hun blev ellers opdraget katolsk.

Ikke længe efter krigen udvandrede familien til USA, men forinden havde hun gået i skole i Schweiz, hvor hun skiftede navn til Madeleine.

I USA giftede hun sig med Joseph Albright. Inden skilsmissen i 1982 fik parret tre børn.

Hun læste i en årrække international politik på University of Colombia og blev professor med speciale i østeuropæiske forhold.

Det var med til at gøre hende til rådgiver for Demokraterne, som hun senere blev en fremtrædende politiker for.