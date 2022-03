EU-kommissær: Putin vil bruge sult som våben

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil bruge sult som våben i krigen i Ukraine. Derfor bliver EU og resten af verden fremover nødt til at betragte fødevarepolitikken som del af landenes sikkerhedspolitik.

Sådan lyder det fra EU-kommissær, Janusz Wojciechowski.

- Det er ikke første gang i Ruslands imperiale historie, at man angriber fødevaresystemet for at skabe sult, siger Janusz Wojciechowski.