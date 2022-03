Han stormede USA's kongres og får nu asyl i Belarus

Ifølge de belarusiske myndigheder har Neumann fået tilladelse til at blive i landet på ubestemt tid.

- Jeg er glad for, at Belarus har taget sig af mig. Jeg er vred over, at jeg nu befinder mig i en situation, hvor jeg har problemer i mit eget land, siger han til Belta.

Han var sammen med tusinder af tilhængere af den tidligere præsident Donald Trump, da de 6. januar sidste år - tilsyneladende opildnet af Trump - stormede Kongressen for at hindre, at lovgiverne godkendte demokraten Joe Bidens sejr ved præsidentvalget to måneder forinden.