USA og allierede vil drøfte potentiel brug af atomvåben

Præsident Vladimir Putin gav i sidste måned ordre til, at Ruslands atomslagstyrke skulle sættes i forhøjet alarmberedskab.

USA’s præsident deltager i denne uge i møder med ledere fra Nato og EU samt G7 i Bruxelles i Belgien.

Nato har indkaldt til et ekstraordinært topmøde torsdag.

Samtidig skriver Reuters, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil deltage i NATO-topmødet via et videolink. Reuters citerer Interfax i Ukraine for oplysningen.

I Washington fordømmer det amerikanske udenrigsministerium i stærke vendinger Ruslands ”falske” og ”iscenesatte” retssag mod dissidenten Aleksej Navalnyj.