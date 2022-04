20/04/2022 KL. 09:00

Den europæiske turistindustri jagter det fulde comeback

Efter katastrofeåret 2020 gik det lidt bedre i 2021, men der mangler stadig et pænt løft for den europæiske turistindustri. Den har håbet på, at 2022 blev et jubelår, men nu truer krigen i Ukraine med at kaste nye tunge skyer over den trængte branche, siger ekspert.