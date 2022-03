Navalnyj har også understreget, at fængselsdomme ikke kommer til at afholde ham fra at kæmpe sin kamp mod præsident Putins styre.

- Hvis tid i et fængsel er prisen for min menneskeret til at sige, hvad der bliver nødt til at siges, så kan de gå efter 113 års fængsel. Jeg trækker ikke mine ord og handlinger tilbage, skrev han på Instagram 15. marts.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har fordømt tirsdagens dom mod Navalnyj. Han har også kritiseret det russiske regeringskontor, Kreml.

- Kremls ondskabsfulde forsøg på at lukke munden på oppositionen er forfærdende og afslører komplet mangel på respekt for retssikkerheden i Putins Rusland, skriver Jeppe Kofod på Twitter.

Navalnyj blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly i august 2020.