Den 45-årige oppositionsleder afsoner i forvejen en dom på to et halvt års fængsel i en fangelejr øst for den russiske hovedstad, Moskva.

Navalnyj er den mest prominente oppositionspolitiker i Rusland. Han er en udtalt kritiker af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Navalnyj blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly i august 2020.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin. Her fandt læger spor af en nervegift.