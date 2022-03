96-årig Holocaust-overlever er dræbt i russisk angreb

Det var i Bergen Belsen, at den hollandske jøde Anne Frank, hvis dagbog siden blev verdensberømt, døde som 15-årig.

Boris Romantsjenko vendte i 2012 tilbage til Buchenwald for at fejre årsdagen for de amerikanske soldaters befrielse af lejren 67 år tidligere.

Her oplæste han et løfte fra overlevende om at skabe ”en ny verden, hvor fred og frihed hersker”.

Naziregimet dræbte over seks millioner jøder i det besatte Europa mellem 1941 og 1945.

Ruslands præsident, Vladimir Putin har forsøgt at retfærdiggøre krigen over for Ruslands befolkning ved at fortælle, at hans mål er at ”afnazificere” Ukraine.