Ukraine hævder at have afværget drabsforsøg på Zelenskyj

Gruppen på omkring 25 mænd havde angiveligt også haft til opgave at udføre sabotage i regeringskvarteret i Ukraine samt andre dele af landet.

Mændene planlagde tilsyneladende at udgive sig for at være medlemmer af Ukraines væbnede styrker for at komme til hovedstaden Kyiv.

Disse oplysninger er ikke bekræftet fra anden side.

Ifølge den ukrainske regering har hold af russiske spioner flere gange siden krigens begyndelse den 24. februar forsøgt at komme til Kyiv og dræbe præsident Zelenskyj.