Ukraines præsident Zelenskyj insisterer på at mødes med Putin

Han gentager samtidig sin erkendelse af, at Ukraine ikke for nuværende kan tilslutte sig forsvarsalliancen Nato.

- Jeg tror, at indtil vi har et møde med den russiske præsident, så kan vi ikke fuldt ud forstå, hvad de er parate til at gøre for at stoppe krigen, og hvad de er parate til, hvis vi ikke er klar til at indgå det ene eller det andet kompromis, siger Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den ukrainske præsident har i næsten et år forsøgt at få et møde med Vladimir Putin i stand. Men den russiske præsident har afslået og i stedet krævet, at Zelenskyj løser sit lands ”borgerkrig” med separatistiske territorier knyttet til Rusland.