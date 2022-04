Utilfredsheden med Khan bunder blandt andet i, at premierministeren har været dårlig til at forvalte nationens økonomi, og at han ikke har gjort nok for at tackle korruption blandt højtstående personer i regeringen.

Op til afstemningen var Khan blevet bragt i undertal i parlamentet, efter at hans hidtidige støtteparti, MQM, havde indgået en aftale om at tilslutte sig oppositionen. Derfor var det forventet, at mistillidsvotummet ville blive enden på Imran Khans tid som premierminister.