Zelenskyj udpeger Jerusalem som rette sted at forhandle

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har foreslået Jerusalem som et muligt sted til forhandlinger med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det sker i en video udgivet på beskedtjenesten Telegram sent søndag.

Meldingen kommer, samtidig med at Zelenskyj takker Israels premierminister, Naftali Bennett, for at stille sig til rådighed som mægler.