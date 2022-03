Dermed skal indbyggere i selve byen Sumy ikke bekymre sig synderligt for lækket, men indbyggere i to landsbyer syd for byen opfordres til at tage de rette foranstaltninger.

De anbefales øjeblikkeligt at søge ly under jorden, tænde for forstøverfunktionen på deres bruser, hvis den har en, og at trække vejret gennem en fugtig klud.

Hvis man kan, bør man væde kluden i fem procents citronsyre.

Sumy ligger i det nordøstlige Ukraine bare cirka 30 kilometer fra grænsen til Rusland.

Byen har været under tung beskydning både fra luften og fra granater på jorden.