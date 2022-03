Joe Biden rejser til Polen for at drøfte krigen i Ukraine

- Der er ingen planer om at rejse ind i Ukraine, tilføjer hun.

Polen, der grænser op til Ukraine, har modtaget langt størstedelen af de millioner af mennesker, der er flygtet fra de russiske invasionsstyrker.

Over to millioner flygtninge er ankommet til Polen siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mødet med Duda finder sted, kort tid efter at USA afviste et tilbud fra Polen om at overdrage sine kampfly til Ukraine via en amerikansk luftbase i Tyskland.