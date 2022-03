Bombeangreb mod boligkvarter i Kyiv har dræbt mindst seks

Det russiske bombardement havde ramt et stort beboelses- og butiksområde.

- Adskillige eksplosioner i hovedstaden Podil-distrikt, skrev Klitsjko på det sociale medie Telegram.

- Ifølge de informationer, vi har for øjeblikket, så er adskillige hjem og et af butikscentrene ramt. Redningshold, læger og politiet er allerede på stedet.

Reuters har ikke haft mulighed for ved selvsyn at bekræfte oplysningerne.

Rusland siger, at det mandag formiddag vil åbne en korridor ind til den belejrede by Mariupol ved Sortehavet. Det skal give de ukrainske styrker en chance for at slippe ud af byen.