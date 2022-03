Tjernobyls ansatte bliver afløst efter godt tre uger

Kraftværket ligger nord for Ukraines hovedstad, Kyiv, og er ikke længere aktivt, efter at det i april 1986 eksploderede efter en række fejl begået af de ansvarlige for værket.

Eksplosionen førte til markante radioaktive udslip, der spredte sig over store dele af Europa, inklusive det nordlige Sverige og Finland.

Værst ramt af den radioaktive stråling blev områder i Hviderusland nord for værket. De over 40.000 indbyggere i byen Pripjat tre kilometer fra Tjernobyl blev evakueret, og byen står i dag tilbage som en spøgelsesby.

IAEA meddelte 9. marts, at det ikke længere modtog datatransmittering fra atomkraftværket. To dage senere kunne agenturet oplyse, at man havde mistet al kontakt til kraftværket.