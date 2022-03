25 migranter er omkommet i forlis ud for Tunesien

27. februar kæntrede en glasfiberbåd som følge af høje bølger fire timer efter, at den var stævnet ud fra havnen i Sabratha.

De følgende dage skyllede ligene af 15 personer op på strande i Libyen. Deriblandt en baby. Omkring 35 migranter fra båden savnes fortsat.

- Jeg er rystet over de fortsatte tab af liv i det centrale Middelhav og manglen på handling for at få styr på denne igangværende tragedie, siger Federico Soda, der er IOM’s missionschef for Libyen, i en pressemeddelelse.