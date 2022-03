Ambassadør nægter at Kina sender våben til Rusland

- Det, som Kina gør, er at sende fødevarer, medicin, soveposer og babymad, ikke våben og ammunition til nogen af parterne, føjer han til.

Kina deler sammen med Rusland et fjendtligt forhold til USA. Ved optakten til vinter-OL i Beijing i februar var Ruslands præsident, Vladimir Putin, på besøg hos Xi.

Her svor de to ledere et partnerskab ”uden grænser” og bakkede hinanden op i deres konflikter med Ukraine og Taiwan.

Kinas ambassadør i USA siger, at det fortsat er hans lands politik at ”fremme fredsforhandlinger og opfordre til øjeblikkelig våbenhvile”.