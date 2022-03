20/03/2022 KL. 22:17

Frygten for et angreb fra Belarus vokser i Ukraine - igen

Weekendens tilbagetrækning af diplomater og efterretninger om store troppebevægelser i nabolandet Belarus sender ifølge Ukrainske embedsmænd et faretruende signal om, at Ukraine snart kan risikere at skulle bekæmpe to invasionsstyrker på en gang, hvis Alexandr Lukasjenko vælger at bistå Putins invasion med egne styrker.