Tyske meteorologer savner vejrdata fra Ukraine

Som følge af de mange sanktioner mod Rusland efter invasionen i Ukraine er mange af landets kommunikationskanaler blevet lukket.

Indtil videre kommer der fortsat vejrdata fra Rusland og dele af Ukraine, som ikke oplever voldsomme kampe, gennem en kommunikationskanal etableret af FN. Det skriver dpa.

Bolette Brødsgaard, der er meteorolog ved danske DMI tager det dog mere roligt end sin tyske kollega.

- Uanset krig eller andet må vi ikke tilbageholde de her oplysninger, og det gør landene heller ikke. Det vil sige, at vi vil blive ved med at få meteorologisk data fra for eksempel Rusland, siger hun og fortsætter: