24/03/2022 KL. 11:45

Polen forbereder sig på flere ukrainske elever end i hele den danske folkeskole

75.000 ukrainske børn er allerede blevet indskrevet i Polens skoler, men regeringen i Warszawa forventer, at det tal vil blive 10-doblet. Den 12-årige Dmitriy Kowalenko fortæller om at begynde i skole i et nyt land.