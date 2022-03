Ukraine venter flere amerikanske våben om få dage

De amerikanske våben, som nu er på vej, tæller Javelin- og Stinger-missiler.

Javelin er en skulderaffyret panserbrydende granat, der kan sætte kampvogne ud af spillet. Stinger-missilet er i stand til at skyde kampfly ned.

Begge våben er let at transportere rundt for en soldat og let at tage i anvendelse.