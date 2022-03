Luxembourgs premierminister har talt med Putin i håb om nedtrapning i Ukraine

I en erklæring fra premierministerens kontor i Luxembourg hedder det, at Bettel med sit initiativ forsøger at bidrage til en nedtrapning af krigen i Ukraine.

Han siger, at han i særlig grad er påvirket af de forfærdende forhold i byen Mariupol ved Sortehavet, der er omringet og angribes af russiske styrker. Han kalder det chokerende, at civile er mål for angrebene.

- De billeder, der når frem til os, er ubærlige, siger han

Bettel oplyser, at han og Putin har aftalt at holde kontakt til hinanden.