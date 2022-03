USA strammer sanktioner for 99 russiske fly

Abramovich var blandt syv oligarker, som tidligere denne måned blev ramt af sanktioner fra den britiske regering som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

Den 55-årige Abramovich bliver beskyldt for at have tætte bånd til Vladimir Putin, Ruslands præsident. Dette afviser Abramovich selv.

USA, Canada og deres europæiske allierede har allerede forbudt russiske fly at flyve i deres luftrum. Det har tvunget russiske selskaber til at opgive at drive de fleste af deres internationale ruter.

- Vi har offentliggjort lisen over flyene, fordi vi vil gøre verden opmærksom på aktiviteter i russiske og hviderussiske selskaber og hos oligarker. Vi ønsker ikke at se dem flyve ustraffet rundt i verden i modstrid med vores lovgivning, siger den amerikanske handelsminister, Gina Raimondo, i en erklæring