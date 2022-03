20/03/2022 KL. 12:00

Ukraineren Anatolii Shara er stadig i Kyiv: Jeg er ikke bange for russernes angreb

37-årige Anatolii Shara forsøger at få en nogenlunde normal hverdag til at hænge sammen i Kyiv, selv om hans familie og venner alle har forladt den ukrainske hovedstad. Han arbejder, handler og går tur, men er klar til at gribe våbenet, hvis russiske soldater trænger ind i centrum.