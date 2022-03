18/03/2022 KL. 21:50

For abonnenter

Nyt våben kan være på vej til Ukraine. Militærforsker forklarer, hvorfor det er vigtigt

Tanken om at levere polske Mig-jagerfly til Ukraine ser ud til at være helt død. Vesten ser dog ud til at være ved at bane vejen for en anden markant militær hjælp.