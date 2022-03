Et russisk angreb på et teater med et beskyttelsesrum i den belejrede ukrainske by Marjupol har såret en person hårdt. Men ingen er dræbt.

Det oplyser Marjupols byråd ifølge AFP.

En raket slog onsdag ned midt i teateret og kløvede bygningen.

I teaterets beskyttelsesrum befandt der sig ifølge myndighederne flere hundrede mennesker, der søgte ly mod de russiske raketter.