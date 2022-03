USA’s viceudenrigsminister Wendy Sherman sagde inden fredagens møde mellem Biden og Xi til CNN, at Kina ikke må gøre forsøg på at neutralisere de internationale sanktioner.

- Kina er nødt til at at stå på den rigtige side af historien. Kina er nødt til at sikre, at der ikke sker en genopfyldning, økonomisk og på anden måde, i forhold til de sanktioner, der er blevet påført Rusland, sagde hun.

USA og Kina er verdens to største økonomier. USA har været opsat på, at det ikke udvikler sig til en kold krig mellem de to lande. Men at de to lande trods spændinger kan sameksistere og konkurrere.

Eksperter tror ifølge Reuters ikke på, at Kina vil vende Rusland ryggen på grund af Ukraine. Det er kun få uger siden, at Xi mødte Ruslands præsident, Vladimir Putin- i Beijing - kort før starten af vinter-OL i byen. Her svor de et partnerskab ”uden grænser”.