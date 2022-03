Præsident Erdogan tilbyder igen at stå for Putin-Zelenskij møde

Det er en af Erdogans rådgivere, som har fortalt BBC om Putins krav. Rådgiveren har også sagt, at Putin kræver, at en aftale skal forhandles direkte af ham og hans ukrainske modpart, Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge rådgiveren er Putins krav opdelt i to kategorier. Kravene i den første kategori anses for at være relativt lette at acceptere for Ukraine. De handler om, at landet skal være neutralt og ikke må ansøge om medlemskab af Nato, hvilket Zelenskyj har erklæret sig parat til at tale om.

I den første kategori er der også krav om, at Ukraine skal nedruste militært, at det russiske sprog skal beskyttes, og at landet skal ”afnazificeres”. Det er et udtryk, som har skabt undren i omverden, da Zelenskyj er jøde og mistede slægtninge under Holocaust.