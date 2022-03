Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har siden Ruslands invasion forsøgt at råbe det internationale samfund op med et ønske om et flyveforbud over landet.

»Selv om de ved, at nye luftangreb og dødsfald er uundgåelige, vælger Nato ikke at lukke luftrummet over Ukraine,« sagde præsidenten i en tale den 5. marts.