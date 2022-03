Great Barrier Reef er ramt af omfattende koralblegning

Koralblegning opstår, når sunde koraller bliver stressede over pludselige stigninger i havtemperaturen. Det får dem til at udskille alger, der lever i deres væv, hvilket dræner dem for deres normalt flotte farver og gør dem hvide.

Nyheden om den seneste koralblegning kommer, forud for at folk fra FN-organisationen Unesco skal en tur til Great Barrier Reef senere på året for at vurdere dets sundhed.

Turen skal blandt andet være med til at afgøre, om revet skal på FN’s liste over truet verdensarv, hvilket den australske regering meget gerne vil undgå.

Great Barrier Reef er verdens største koralrev, men det er under pres.

Siden 1997 har der været fem såkaldte masseblegningsbegivenheder på revet, der har gjort det svært for dets koraller at overleve.