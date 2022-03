Skovhugger har fundet savnede drenge efter fire uger i Amazonas

De var sultne, svage og havde adskillige hudafskrabninger på kroppen.

Ifølge et lokalt medie har de to drenge fortalt deres forældre, at de ikke har spist noget i de fire uger. De har kun drukket regnvand.

Efter at de blev fundet, blev de transporteret til et lokalt hospital i Manicoré, før de blev fløjet med helikopter til et andet hospital i millionbyen Manaus torsdag.

Det er ikke første gang, at nogle farer vild i verdens største regnskov.

I januar sidste år tilbragte piloten Antonio Sena 36 dage i Amazonas, efter at hans fly styrtede ned.