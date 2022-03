Sydafrikas præsident: Nato kunne have forhindret krigen

Alliancen er siden da blevet større og større. De seneste knap 25 år er de baltiske lande og østeuropæiske lande som eksempelvis Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumænien og senest Nordmakedonien blevet en del af Nato.

Rusland har løbende kritiseret Natos østlige udvidelse.

Det har også været et af de afgørende stridspunkter i optakten til krigen i Ukraine. Her har Rusland krævet en garanti fra Nato om, at ukrainerne aldrig vil blive en del af alliancen. Det krav har Nato hidtil afvist at efterkomme.

Rusland gik ind i Ukraine for tre uger siden - natten til torsdag 24. februar.

Siden da har russiske bombardementer ramt adskillige ukrainske byer og sendt millioner af ukrainere på flugt internt og ud af landet.