Ordkrig optrappes: Russisk styre kalder Vesten forbryderisk

Tredje scenarium er ændringer af magten i Moskva. Her er tusindvis af krigsmodstandere anholdt, og der er tegn på splittelse i den regerende elite. Nogle oligarker, parlamentsmedlemmer og den private oliegruppe Lukoil har opfordret til våbenhvile og et stop for kampe.

Fjerde scenarium er militær succes for Rusland. Det vil være i kraft af landets våben, fly og artilleri, selv om det er berettet, at de russiske styrker synes at have logistiske problemer og en lavere kampmoral.

Det sidste scenarium er en eskalerende konflikt, som spreder sig ud over Ukraines grænser. Flere analytikere har advaret om, at provokationer kan udløse en mere omfattende krig.