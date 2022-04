11/04/2022 KL. 08:00

Joe Bidens og USA's farlige dans om Ukraine-problemet

Fra 2014 og fremefter har Joe Biden mere eller mindre heldigt forsøgt at håndtere Ruslands aggressioner mod Ukraine. Det har bestemt ikke altid været kønt. Personlige problemer har til tider fyldt mere end politik, mener flere, og i dag står verden over for den værste krig siden Anden Verdenskrig.