Den 30-årige Anistasiia Derun kommer os i møde med et smil. Det er sent på eftermiddagen, og vi befinder os på det populære caféstrøg Adams Morgan i hjertet af Washington. Sammen med sin søster, Vera Derun, har hun i januar åbnet caféen D Light, der siden er blevet noget af et tilløbsstykke i Washington.